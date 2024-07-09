В соцсетях появилось фото с ректором БФУ на фоне большого количества купюр

В соцсетях появилось фото с ректором БФУ на фоне большого количества купюр
Александр Федоров. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В БФУ имени Канта подтвердили информацию о задержании ректора Федорова
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Во вторник, 9 июля, в калининградских анонимных телеграм-каналах распространили фото ректора БФУ имени Канта Александра Федорова на фоне большого количества денежных купюр (всего на столе около 650 тысяч рублей).

В следственном управлении СК РФ по Калининградской области и областной прокуратуре от комментариев отказались. В пресс-службе Калининградского областного суда «Новому Калининграду» пояснили, что следователи пока не обращались за избранием меры пресечения для ректора. В пресс-службе БФУ имени Канта поначалу от комментариев отказывались, однако через некоторое время начальник пресс-службы университета Александр Вишняков подтвердил, что на распространяемом фото действительно Федоров.

«Как только будет подробная информация, мы сообщим. Пока нужно подождать», — добавили в пресс-службе.

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