В БФУ имени Канта подтвердили информацию о задержании ректора Федорова

В БФУ имени Канта подтвердили информацию о задержании ректора Александра Федорова.



«Информацию о задержании ректора БФУ им. И. Канта А. А. Федорова подтверждаем, — заявили „Новому Калининграду“ в пресс-службе университета. — За комментариями по вопросу следственных действий в его отношении просим обращаться в правоохранительные органы. Все подразделения и службы Балтийского федерального университета работают в штатном режиме. На ходе приемной кампании происходящее не скажется».

Также в университете добавили, что в ближайшее время Министерство науки и высшего образования РФ назначит временно исполняющего обязанности ректора БФУ им. И. Канта.

Во вторник, 9 июля, в калининградских анонимных телеграм-каналах распространили фото ректора БФУ имени Канта Александра Федорова на фоне большого количества денежных купюр (всего на столе было около 650 тысяч рублей).



В следственном управлении СК РФ по Калининградской области и областной прокуратуре от комментариев отказались. В пресс-службе Калининградского областного суда «Новому Калининграду» пояснили, что следователи пока не обращались за избранием меры пресечения для ректора.