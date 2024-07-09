Калининградский зоопарк вернул показательные кормления пеликанов

В Калининградском зоопарке вернули показательные кормления пеликанов. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения во вторник, 9 июля.

В посте отметили, что сейчас в зоопарке живёт два кудрявых и розовых пеликана. В их рацион входит путассу, салака килька и речная рыба. Птиц кормят два раза в день по полпорции.

«Друзья, ежедневно в 15.30 на пруду у Дома птиц мы вновь будем кормить пеликанов. <...> Увидеть пеликанов и услышать рассказ о них можно ежедневно в 15.30 на пруду у Дома птиц. Приходите, пожалуйста!» — пригласил зоопарк.