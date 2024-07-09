Калининград вошёл в число популярных направлений у студентов-туристов

Калининград вошёл в список популярных направлений программы студенческого туризма. Самыми востребованными у студентов маршрутными точками оказались Музей Мирового океана, научно-исследовательское судно «Витязь» и лаборатории БФУ им.Канта, сообщает «Российская газета».



В рейтинг популярных для студенческого туризма направлений также вошли Ставрополь, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Тверь и Самара. По словам вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, число участников программы растет: за три года молодых путешественников стало в 12 раз больше, а в проекте участвуют 83 региона России.

В 2024 году стартовал четвёртый сезон программы «Студтуризм». Участники программы студенческого туризма посещают научные объекты и промышленные маршруты в 115 городах России.