Калининградская область заняла третье место в СЗФО по объему турпотока

Калининградская область заняла третье место в СЗФО по объему турпотока
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Туристический потенциал Калининградской области к 2030 году оценивается в 5,4 млн туристических поездок. Об этом во вторник, 9 июля, заявил министр культуры и туризма Калининградской области, представляя проект «Русская Балтика» в Санкт-Петербурге.

По словам министра, Калининградская область занимает третье место среди регионов СЗФО по объему турпотока (после Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

«Новому Калининграду» Ермак пояснил, что туристической поездкой можно считать прибытие человека из другого региона не с целью работы.

«Например, сотовые операторы это точно видят по тепловой карте, — пояснил Ермак. — Когда человек приезжает реально на работу, то он приезжает надолго. Туристы, как правило, ограничиваются более коротким сроком».

Ранее Ермак сообщал, что в 2023 году Калининградская область обновила собственный рекорд по количеству туристов. Тогда регион посетили более 2 млн 50 тысяч человек.

«В Калининградской области все считается достаточно просто. Мы, что называется, пункт назначения. Мы чаще всего как конечная остановка используемся у туристов», — пояснял ранее министр.

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