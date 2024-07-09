Роспотребнадзор посчитал нарушением торговлю хлебом без упаковки

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Управление Роспотребнадзора по Калининградской области обжаловало решение Ленинградского районного суда, которым не установлено нарушений в действиях супермаркетов, торгующих хлебом без упаковки. Апелляционная жалоба на судебный акт подана в начале июня, отмечается в карточке дела.

Роспотребнадзор просил признать незаконными действия ритейлера в части несоблюдения обязательных требований, установленных п. 8.4 СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию» и обязать супермаркеты упаковывать хлеб, который продается в пластиковых витринах со свободным доступом.

В решении суде первой инстанции отмечается, что ранее надзорное ведомство привлекло компанию к административной ответственности и внесло предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, поскольку продажа хлеба без упаковка может привести к микробиологическому и паразитарному загрязнению пищевой продукции, создает риски возникновения массового инфекционного заболевания среди потребителей. В ведомстве отметили, что к хлебу в пластиковых витринах имеет доступ неограниченное количество потребителей. Покупатели сами открывают дверцы, либо через окошко берут продукцию с использованием щипцов либо перчаток.

Суд пришёл к выводу, что пункт правил, на который ссылается Роспотребнадзор, не содержит в себе запрета на выкладку продукции в закрытые витрины и дальнейшее упаковывание в индивидуальную потребительскую упаковку с применением щипцов, перчаток и пакетов покупателем самостоятельно по методу самообслуживания.

«Реализация хлебобулочных изделий, расположенных на стеллажах самообслуживания покупателей, при условии, что ответчиком организовано достаточное количество упаковочных пакетов, щипцов для взятия товара, не противоречит требованиям», — посчитал суд. Поскольку нарушений при реализации ответчиком товара суд не установил, иск удовлетворен не был.

Отметим, что в Роспотребнадзор обратился читатель «Нового Калининграда» Владимир. По его мнению, сеть супермаркетов нарушила требования СанПиНа, по которым продукция, в том числе хлебобулочная, должна быть упакована в потребительскую упаковку. «Роспотребнадзор по моему обращению подал в суд на сеть, но первая инстанция отказала, поэтому ведомство подал апелляционную жалобу», — рассказал Владимир.

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