В суд поступило дело о травмировании ученицы ШИЛИ из-за падения шкафа

В суд поступило дело о травмировании ученицы ШИЛИ из-за падения шкафа
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В Центральный районный суд Калининграда поступило дело в отношении бывшего директора ШИЛИ. 56-летнего мужчину обвиняют в халатности, из-за которой в 2019 году на 14-летнюю ученицу образовательного учреждения упал шкаф, что привело к тяжким последствиям для здоровья ребёнка, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в телеграм-канале.

По данным суда, мужчина руководил образовательным учреждением с 2007 года. В период его работы ШИЛИ и коммерческая компания заключили муниципальный контракт на поставку мебели. Как отметили в суде, поставляемая в общежитие учреждения мебель не соответствовала ГОСТам, при этом организация приняла её без замечаний и претензий к качеству. К примеру, шкаф в одной из комнат не находился в устойчивом положение вследствие своих габаритов и особенностей полового покрытия. Директор, как сообщается в релизе, не принял мер по закреплению мебели или ограничению доступа в это помещение.

Следствие пришло к выводу, что это стало причиной падения шкафа на 14-летнюю ученицу ШИЛИ, когда она пыталась достать личные вещи с верхней полки. В результате девочка получила тяжёлые травмы позвоночника с нарушением чувствительности ног.

«Сторона обвинения полагает, что [директор] совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 293 УК РФ, „Халатность“, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили в суде. На данный момент принимается решение о принятии дела к производству и назначении его к судебному разбирательству.

Инцидент произошел в марте 2019 года. На 14-летнюю девочку упал шкаф в комнате школы-интерната. В результате ребенок получил перелом позвоночника. Школьнице сделали экстренную операцию в Детской областной больнице, а через несколько дней провели еще одну операцию в Детском ортопедическом институте им. Турнера в Санкт-Петербурге. В августе 2020 года уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. В апреле 2024 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения матери девочки поручил региональному управлению ведомства подготовить доклад о расследовании в связи с травмированием школьницы в Калининграде. Женщина сообщила в числе прочего о ненадлежащем оказании ребенку медицинской помощи. По ее словам, работники больницы несвоевременно собрали необходимые документы и не использовали все возможности по эвакуации девочки в другую клинику для повторной операции. Как указано в сообщении СКР, по этому вопросу проводилась процессуальная проверка, в возбуждении уголовного дела было отказано.

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