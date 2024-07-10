Беспрозванных предупредил местных производителей о необходимости небольшой наценки

Беспрозванных предупредил местных производителей о необходимости небольшой наценки
Фото: телеграм-канал Алексея Беспрозванных
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Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных предупредил местных производителей продуктов, что им необходимо делать небольшую наценку на свои товары. Такое заявление глава региона сделал вечером во вторник, 9 июля в своем телеграм-канале после того, как посетил производство Гурьевской птицефабрики, Первого хлебозавода, Балтптицепрома и другие предприятия.

«Одна из острых тем — цены на продукты местного производства. В соцсетях и на выездах вы регулярно спрашиваете о причинах их роста, — написал Беспрозванных. — Основные причины: цена логистики, рост тарифов на электроэнергию и газ, амортизация, рост затрат на сырьё, материалы и комплектующие. Плюс наценка в самих магазинах. А этот момент уже будем мониторить. В магазинах предприятий они значительно ниже, чем в сетевых».

В числе мер по снижению цен в супермаркетах и других торговых точках региона Беспрозванных назвал возмещение части затрат на корма и процентной ставки по инвестиционным кредитам, субсидии сельхозпроизводителям и выделение местных продуктов на прилавках.

«Работаем над сохранением приемлемой цены на основные продукты питания в большинстве магазинов. Следует расширить меры, есть идеи на этот счёт. Например, выделять местных производителей на прилавке, чтобы сразу было понятно, что это наш регион. Цены тоже должны быть с небольшой наценкой», — добавил врио губернатора.

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