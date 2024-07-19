Беспрозванных решил возглавить рабочую группу по ценам на продукты

Врио губернатора Калининградской области возглавит рабочую группу, которая проанализирует ценообразование на продукты питания. Об этом стало известно в ходе встречи Алексея Беспрозванных с представителями торговых сетей и сельхозтоваропроизводителями, сообщила пресс-служба регионального правительства..

В рабочую группу войдут представители бизнеса и органов власти. В течение месяца им предстоит с учетом мнения жителей сформировать перечень наиболее важных и востребованных товаров и проанализировать ценообразование по этим позициям. «Наша задача — системно проследить цепочку: как формируется цена от местного производителя до сети и от поставщика из других регионов до сети, как влияет логистика, какие меры поддержки нужны, чтобы снизить цены по той или иной группе товаров», — прокомментировал Беспрозванных.

«Результатом этой работы вижу снижение цен, доступные цены в сравнении с индикаторами, которые мы установим по конкретной группе товаров», — добавил он.