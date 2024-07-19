Беспрозванных решил возглавить рабочую группу по ценам на продукты

Беспрозванных решил возглавить рабочую группу по ценам на продукты
Фото пресс-службы регионального СК
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

Врио губернатора Калининградской области возглавит рабочую группу, которая проанализирует ценообразование на продукты питания. Об этом стало известно в ходе встречи Алексея Беспрозванных с представителями торговых сетей и сельхозтоваропроизводителями, сообщила пресс-служба регионального правительства..

В рабочую группу войдут представители бизнеса и органов власти. В течение месяца им предстоит с учетом мнения жителей сформировать перечень наиболее важных и востребованных товаров и проанализировать ценообразование по этим позициям. «Наша задача — системно проследить цепочку: как формируется цена от местного производителя до сети и от поставщика из других регионов до сети, как влияет логистика, какие меры поддержки нужны, чтобы снизить цены по той или иной группе товаров», — прокомментировал Беспрозванных.

«Результатом этой работы вижу снижение цен, доступные цены в сравнении с индикаторами, которые мы установим по конкретной группе товаров», — добавил он.

Напомним, в конце июня стало известно, что власти калининградской области решили регулировать ценообразование на ключевые продукты в регионе. 10 июля врио губернатора Алексей Беспрозванных предупредил местных производителей продуктов, что им необходимо делать небольшую наценку на свои товары. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter