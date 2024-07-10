Ректора БФУ им. И. Канта Александра Фёдорова отправили в СИЗО

Ректора БФУ им. И. Канта Александра Фёдорова отправили в СИЗО
Александр Фёдоров зале суда. Фото: «Новый Калининград»
Продолжение: Ректора БФУ им. И. Канта Александра Фёдорова отправили в СИЗО
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Ректора БФУ им. И. Канта Александра Фёдорова отправили в СИЗО до 8 сентября. Меру пресечения избрал суд Ленинградского района в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда.

Следственный комитет ходатайствовал о том, чтобы ректора БФУ им. И. Канта взяли под стражу. Защита Фёдорова и сам руководитель вуза просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. «Ректор рассказал, что заключение под стражу станет ударом для пожилых родителей, поставит в тяжёлое положение их и его сына, который в настоящее время учится на платной основе в Москве. Фёдоров также сообщил, что приобрел в Калининграде квартиру в ипотеку, доделал там ремонт и собирался поселиться. Поскольку он находится под санкциями, скрыться за границу не сможет, готов оказывать содействие следствию», — сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Как сообщили в пресс-службе суда, против Александра Фёдорова и проректора Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере», ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ «Пособничество в растрате».

Во вторник пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что ректор БФУ Александр Федоров задержан вместе со своим заместителем. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей.

В прокуратуре Калининградской области сообщили, что, по предварительной информации, в 2022-2024 годах ректор вуза «незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда». «В дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения», — добавили в прокуратуре.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.


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