Заместителя ректора БФУ Елену Мялкину взяли под стражу на два месяца

Ленинградский районный суд избрал заместителю ректора Балтийского федерального университета им. И Канта Елене Мялкиной меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября. Как сообщает телеграм-канал регионального управления Следственного комитета, с соответствующим ходатайством выступил следователь первого отдела по расследованию особо важных дел.



Елена Мялкина подозревается присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Ранее суд отправил в СИЗО ректора БФУ им. И. Канта Александра Фёдорова. Он также заключен под стражу до 8 сентября.

Во вторник пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что ректор БФУ Александр Федоров задержан вместе со своим заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей.

В прокуратуре Калининградской области сообщили, что, по предварительной информации, в 2022-2024 годах ректор вуза «незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда». «В дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения», — добавили в прокуратуре.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.