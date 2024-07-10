Горвласти: новый корпус школы №46 на Летней примет учеников в сентябре

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Три новые школы в Калининграде возводятся по графику, утверждают в администрации Калининграда. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, наивысший процент готовности к сдаче наблюдается в новом корпусе школы № 46 на ул. Летней на 600 мест, который должен открыться для учеников 1 сентября.

На данный момент в школе завершаются внутренняя отделка помещений и фасадов, а также устройство спортивной площадке. В новое здание на Летней должны переехать ученики средней и старшей школы.

В Чкаловске в новом корпусе школы № 11 на 630 мест работы должны завершиться к концу 2024 года. Администрация сообщила, что помимо учебных аудиторий в корпусе разместятся «спортивно-оздоровительный блок, блок психолого-педагогической службы, эстетический центр, информационный центр, административный блок помещений».

Также ожидается, что в конце года завершится строительство школы на 1150 мест по ул. Благовещенской. В ней должны разместиться два спортивных зала и бассейна.



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