«Летнее тепло, жара и грозы»: синоптики прогнозируют до плюс 30°С

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Синоптическая обстановка в Калининградской области во второй половине недели будет отмечаться фронтальными волнами с атмосферной неустойчивостью, высокой вероятностью тридцатиградусной жары, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». Синоптики ожидают, что к субботе воздух прогреется до +30°С.

«В четверг регион окажется в области фронтальной волны с атмосферной неустойчивостью: в течение суток ожидаются периодические ливни и грозы (на западе региона — преимущественно в ночные/утренние часы, на востоке — в дневные/вечерние)», — отметили эксперты. Температура может подняться до +25...+28°С (на востоке региона возможно до +30°С).

В пятницу дневная температура составит комфортные +24..+27°С. Возможны формирования локальных дождей, отметили синоптики. По предварительным данным, в субботу регион «будет ждать вынос тропической воздушной массы в южном секторе циклона с высокой вероятностью тридцатиградусной жары и формированием интенсивных гроз по области».

«В воскресенье после прохождения атмосферных фронтов жаркая погода может покинуть наш регион, однако рассчитывать на серьезные похолодания не стоит: относительно прогретые воздушные массы сохранят свое влияние в эти дни над нашим регионом», — пишет телеграм-канал. 


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