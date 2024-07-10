В регион за полгода въехали больше 55 тысяч иностранных автомобилей

В течение шести месяцев 2024 года иностранные граждане оформили временный ввоз на территорию Калининградской области 55484 транспортных средств, было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях по фактам невывоза машин в установленные сроки временного ввоза, сообщает пресс-служба таможни.



Одно дело было возбуждено по факту передачи права пользования временно ввезенным транспортным средством без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством. В двух случаях судом были приняты решения в виде административного штрафа с конфискацией автомобилей.