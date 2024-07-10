ФКР показал, как планируется реконструировать пешеходную зону на пр. Мира (фото)

Разработана концепция по реконструкции пешеходной зоны на Мира, 46-48 и 50-56а. Об этом сообщает телеграм-канал регионального фонда капремонта.

«Местность возле зданий имеет ярко выраженный перепад высот. Мы будем выравнивать территорию, демонтируем старые ступени, установим два лестничных подъёма на общую площадку и пандусы для маломобильных групп населения. Проектом предусмотрены подпорные стенки из бетона, ограждения, поручни, парклеты с уличной мебелью, скамейки и урны», — рассказали в фонде.

Уточняется, что для освещения территории предусмотрены парковые светильники и гирлянды. Замощение пешеходной зоны оформят мультиформатной плиткой белого и графитового цвета. Также предусмотрено озеленение территории, высадка новых кустарников, устройство газона.