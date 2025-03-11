ФКР отложил планы по реконструкции тротуара с перепадами высот на пр-те Мира (фото)

Фонд капитального ремонта Калининградской области отказался от планов по реконструкции тротуара с перепадами высот у домов № 46-48 и 50-56а на проспекте Мира. Об этом представители ФКР сообщили, отвечая на вопросы подписчиков.

«По тротуару на Мира [...] к работам не приступим, — пояснили в Фонде. — Средства на этот вид работ не были направлены. На момент разработки и согласования проекта финансирование было предусмотрено. По направлению средств и включению работ в краткосрочный план — сообщим».

Летом 2024 года представители ФКР демонстрировали слайды, изображающие пешеходную зону на Мира, 46-48 и 50-56а после реконструкции.

«Местность возле зданий имеет ярко выраженный перепад высот, — говорилось в релизе. — Мы будем выравнивать территорию, демонтируем старые ступени, установим два лестничных подъёма на общую площадку и пандусы для маломобильных групп населения. Проектом предусмотрены подпорные стенки из бетона, ограждения, поручни, парклеты с уличной мебелью, скамейки и урны».

Для освещения территории были предусмотрены парковые светильники и гирлянды. Замощение пешеходной зоны собирались оформить мультиформатной плиткой белого и графитового цвета. Также было предусмотрено озеленение территории, высадка новых кустарников и устройство газона.