Погода в Калининграде 11 июля

Погода в Калининграде 11 июля
Фото: Новый Калининград
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В четверг, 11 июля, в Калининградской области ожидается тёплая облачная погода с дождём. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +27°С, ночью столбик термометра опустится до +16°С. Скорость ветра составит от 2 до 4 м/с с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 763 мм рт.ст. Относительная влажность 85%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +23°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +21°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в столице региона ожидается пасмурная погода с сильным дождём. Максимальная температура воздуха днём +23,6°С, ночью — до +18,5°С. Влажность — до 92%.

Согласно оперативному прогнозу возникновения и развития чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Калининградской области на 11 июля, в четверг на территории региона прогнозируются неблагоприятные и опасные гидрометеорологические явления: «кратковременные дожди, местами ливневые с градом, грозы. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, при грозе шквалистые усиления 20-24 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22°С, днём +22...+27°С, по востоку области до +30°С. Видимость 3-7 км, в дожде 500-1000 метров».

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