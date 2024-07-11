Погода в Калининграде 11 июля

В четверг, 11 июля, в Калининградской области ожидается тёплая облачная погода с дождём. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +27°С, ночью столбик термометра опустится до +16°С. Скорость ветра составит от 2 до 4 м/с с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 763 мм рт.ст. Относительная влажность 85%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +23°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +21°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в столице региона ожидается пасмурная погода с сильным дождём. Максимальная температура воздуха днём +23,6°С, ночью — до +18,5°С. Влажность — до 92%.