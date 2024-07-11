Проект капремонта погранперехода «Мамоново-Гжехотки» прошёл экспертизу

Проект капремонта погранперехода «Мамоново-Гжехотки» прошёл экспертизу
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Проект капитального ремонта пограничного перехода «Мамоново-Гжехотки» прошёл государственную экспертизу. Об этом сообщается в едином государственном реестре заключений в четверг, 11 июля.

Пункт перехода госграницы находится в Багратионовском муниципальном округе, в 6 км от посёлка Новосёлово. Разработкой документации для капитального ремонта занималась компания из Казани — ООО «Центр экспертизы и геоизысканий». В карточке отмечается, что проект подготовили для нужд калининградского филиала «Росгранстроя».

Федеральное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» объявило торги на проектирование капитального ремонта международного автомобильного пункта пропуска «Мамоново-Гжехотки» в апреле 2023 года. Контракт достался казанской компании за 23,5 млн рублей. Помимо написания проекта ей нужно было в том числе «выполнить комплексное обследование технического состояния зданий и сооружений, внутренних, наружных, внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей, оборудования, а также дорожных проездов, тротуаров и площадок (при необходимости) на предмет их дальнейшего использования, определения мероприятий по восстановлению их технических характеристик». ПСД обещали подготовить до середины мая 2024 года. С момента открытия погранперехода «Мамоново-Гжехотки» прошло 14 лет.

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