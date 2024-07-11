Проект капремонта погранперехода «Мамоново-Гжехотки» прошёл экспертизу

Проект капитального ремонта пограничного перехода «Мамоново-Гжехотки» прошёл государственную экспертизу. Об этом сообщается в едином государственном реестре заключений в четверг, 11 июля.

Пункт перехода госграницы находится в Багратионовском муниципальном округе, в 6 км от посёлка Новосёлово. Разработкой документации для капитального ремонта занималась компания из Казани — ООО «Центр экспертизы и геоизысканий». В карточке отмечается, что проект подготовили для нужд калининградского филиала «Росгранстроя».