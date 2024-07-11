Власти намерены восстанавливать усадьбу Рихтера в Правдинске через суд (фото)

Усадьбу Рихтера в Правдинске, находящуюся в частной собственности и разрушающуюся не первый год, власти намерены восстанавливать через суд. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.



«Собственник объекта не из Калининградской области, но мы уже направляли ему уведомление о необходимости привести здание в порядок, — рассказал Маслов. — Если он до конца лета не приступит хотя бы к противоаварийным работам, мы будем вынуждены заставить его сделать это через суд».

В администрации Правдинска пояснили, что в октябре прошлого года усадьба Рихтера (ее юридический адрес — поселок Шевченко, улица Калининградская, д.1) была признана объектом культурного наследия местного значения, а ее собственником является предприниматель Павел Левченко из Обнинска Калужской области. Ранее сообщалось, что в перечень выявленных ОКН усадьбу включили в ноябре 2022 года.

«Новый Калининград» связался с Павлом Левченко и выяснил, что планов по восстановлению памятника архитектуры у него нет.

«Восстанавливать не планировал, — заявил Левченко. — Собираюсь продавать».