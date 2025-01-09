Власти: собственник усадьбы Рихтера не реагирует на письма администрации

В усадьбу Рихтера в Правдинске, находящуюся в частной собственности и разрушающуюся не первый год, до сих пор открыт свободный доступ, владелец объекта не реагирует на предписания местных властей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили сразу несколько чиновников администрации муниципалитета.

Начальник отдела архитектуры администрации Правдинского округа Юлия Кожевникова подтвердила, что на сегодняшний день собственник (им является предприниматель Павел Левченко из Обнинска Калужской области — прим. «Нового Калининграда»), высказывавший ранее желание продать объект, всё ещё не продал его.

«Объект пока не реконструируется. Муниципальный контроль пытается проводить работу с собственником. Ему неоднократно направлялись предостережения о том, что необходимо закрыть доступ в здание и огородить его, детали лучше уточнить у коллег», — пояснила она, заметив, что пока никаких действий со стороны собственника не последовало.

Начальник отдела муниципального контроля Григорий Муравьёв пояснил, что действительно неоднократно направлял письма Павлу Левченко с требованиями ограничить доступ в здание и привести в порядок фасад.

«Это очень длинная история, — заметил Муравьёв. — Мы уже много лет добиваемся от собственника каких-то действий. Согласно нашим правилам благоустройства, он должен привести в порядок фасад и предотвратить доступ в здание и другие постройки, которые находятся на территории. Но собственник зарегистрирован в Щёлково. Он корреспонденцию не получает. Я её, конечно, высылал, потому что должен это сделать, однако на этом всё закончилось. Вероятно, какие-то действия также проводились нашим правовым управлением».

В июле 2024 года руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщал «Новому Калининграду», что в том случае, если до конца лета собственник не приступит к противоаварийным работам, его заставят сделать это через суд.

В январе текущего года Маслов сообщил, что иск против Левченко так и не был направлен, однако его составлением Служба намерена заняться в ближайшее время.

Отметим, что источник «Нового Калининграда», знакомый с ситуацией, сообщил, что Павел Левченко является лишь юридическим собственником усадьбы. Бенефициаром же является экс-депутат Калининградской областной Думы Константин Хаипов. С ним редакции оперативно связаться не удалось.

В октябре 2023 года усадьба Рихтера (ее юридический адрес — поселок Шевченко, улица Калининградская, д.1) была признана объектом культурного наследия местного значения. Ранее сообщалось, что в перечень выявленных ОКН усадьбу включили в ноябре 2022 года.