Власти Калининграда предупреждают о перекрытии движения по ул. Дадаева

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В Калининграде планируют временно перекрыть проезд транспорта по ул. Дадаева. Об этом предупреждает пресс-служба горадминистрации.

«С 27 по 28 июля будет закрыт для проезда участок ул. Старшины Дадаева. Движение от дома № 8 до дома № 10 закроют для обеспечения безопасности при проведении аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе. Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на ГП КО „Водоканал“», — уточнили в мэрии.


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