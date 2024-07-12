Погода в Калининграде 12 июля

Днем в пятницу, 12 июля, в Калининградской области ожидается теплая и облачная с прояснениями погода без осадков (вероятность дождя по данным Гидрометцентра России 0%). Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям уже упомянутого Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +25°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северный, около 2 метров в секунду. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.



На побережье днём будет на пару градусов чуть прохладнее, чем в центре и на востоке региона. К примеру, в Балтийске, Пионерском, Светлогорске и Зеленоградске ожидается +23°C (ночью +17°C), а на востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) обещают +26°C днём и около +16°C ночью.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в Калининграде в пятницу будет пасмурно, но без осадков. Утром температура составит +20,2°C, днем повысится до +23,5°C, а вечером ожидается +21,1°C. Ветер северо-восточный, слабый, влажность 98%.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», пятница «пройдет в спокойной, теплой обстановке».

«На промежуточном гребне антициклона под влиянием умеренных воздушных масс температура будет находиться в комфортных значениях, чуть превышающих климатическую норму пика летнего сезона, существенных осадков не ожидается», — заявляют администраторы паблика.

В дневные часы, как уверяют эксперты, в Калининграде и области будет около +24...+27°С, на побережье и западе региона +21...+25°С, переменная облачность и без существенных осадков. Ветер преимущественно северного и северо-западного направления, 4-7 м/с.