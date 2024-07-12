Для районных больниц Калининградской области закупают семь рентгеновских аппаратов

Для районных больниц Калининградской области закупают семь рентгеновских аппаратов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Для больниц Калининградской области приобретают семь стационарных рентгеновских аппаратов за 182 млн рублей (по 26 млн каждый). Медоборудование, согласно порталу Госзакупок, намерены были приобрести для районных больниц Черняховска, Багратионовска, Светлого и Правдинска, а также для калининградских городских больниц № 3 и № 4 (расположены на улице Генделя и Невского).

В стоимость входит не только приобретение оборудования, но и ввод его в эксплуатацию и обучение правилам обращения специалистов эксплуатирующих медицинские изделия.

На конкурс было подано три заявки (одна из них была отклонена). В итоге, победитель аукциона (в протоколе название компании не указано) предложил закупить оборудование за 181 090 000 рублей.

Ранее региональные власти закупили стационарные рентгеновские аппараты за 156 млн рублей для шести больниц, в число которых попали межрайонная больница № 1 в Пионерском, Краснознаменская, Гвардейская, Озерская, Славская и Черняховская центральные районные больницы.

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