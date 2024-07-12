Для районных больниц Калининградской области закупают семь рентгеновских аппаратов

Для больниц Калининградской области приобретают семь стационарных рентгеновских аппаратов за 182 млн рублей (по 26 млн каждый). Медоборудование, согласно порталу Госзакупок, намерены были приобрести для районных больниц Черняховска, Багратионовска, Светлого и Правдинска, а также для калининградских городских больниц № 3 и № 4 (расположены на улице Генделя и Невского).



В стоимость входит не только приобретение оборудования, но и ввод его в эксплуатацию и обучение правилам обращения специалистов эксплуатирующих медицинские изделия.

На конкурс было подано три заявки (одна из них была отклонена). В итоге, победитель аукциона (в протоколе название компании не указано) предложил закупить оборудование за 181 090 000 рублей.