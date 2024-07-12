Власти прорабатывают вопрос о создании в регионе центра для «трудных» детей

Все новости по теме: Жизнь детей

В Калининградской области прорабатывается вопрос о возможности создания центра для детей с девиантным поведением. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба правительства в ответе на информационный запрос, касающийся ситуации в центре для детей, оставшихся без родителей, «Наш дом».

В пресс-службе также сообщили, что в Неманское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа детей с девиантным поведением могут отправлять «на основании постановления судьи или приговора суда».

Всего в Калининградской области на данный момент функционируют три центра содействия семейному устройству детей: «Надежда» в Калининграде, «Наш дом» в Зеленоградске и «Колосок» в Багратионовске.

В Калининградской области проживает 2880 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитывается 90% детей. В социальных учреждениях на сегодня содержатся 187 воспитанников.

Вопрос об открытие центра для подростков с девиантным поведением встал после гибели в Зеленоградске воспитанника центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как рассказали «Новому Калининграду» источники, знакомые с ситуацией, на центр «Наш дом» «навалились серьёзные трудности после того, как министерство социальной политики приняло решение перевести в Зеленоградск десять подростков из бывшего центра „Росток“ в Гусеве, многие из которых отличались девиантным поведением».

Ранее источник в правительстве рассказал «Новому Калининграду», что курирующий социальный блок вице-премьер Илья Баринов рассматривает вариант создания в регионе специального центра для подростков с девиантным поведениям. Также рассматривался вариант с обсуждением вопроса с переводом таких подростков в федеральный специнтернат в Немане.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter