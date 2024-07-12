Власти прорабатывают вопрос о создании в регионе центра для «трудных» детей

В Калининградской области прорабатывается вопрос о возможности создания центра для детей с девиантным поведением. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба правительства в ответе на информационный запрос, касающийся ситуации в центре для детей, оставшихся без родителей, «Наш дом».



В пресс-службе также сообщили, что в Неманское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа детей с девиантным поведением могут отправлять «на основании постановления судьи или приговора суда».

Всего в Калининградской области на данный момент функционируют три центра содействия семейному устройству детей: «Надежда» в Калининграде, «Наш дом» в Зеленоградске и «Колосок» в Багратионовске.

В Калининградской области проживает 2880 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитывается 90% детей. В социальных учреждениях на сегодня содержатся 187 воспитанников.

Вопрос об открытие центра для подростков с девиантным поведением встал после гибели в Зеленоградске воспитанника центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как рассказали «Новому Калининграду» источники, знакомые с ситуацией, на центр «Наш дом» «навалились серьёзные трудности после того, как министерство социальной политики приняло решение перевести в Зеленоградск десять подростков из бывшего центра „Росток“ в Гусеве, многие из которых отличались девиантным поведением».

Ранее источник в правительстве рассказал «Новому Калининграду», что курирующий социальный блок вице-премьер Илья Баринов рассматривает вариант создания в регионе специального центра для подростков с девиантным поведениям. Также рассматривался вариант с обсуждением вопроса с переводом таких подростков в федеральный специнтернат в Немане.