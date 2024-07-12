Россиян предупреждают о возможных проблемах с загрузкой YouTube

Все новости по теме: Интернет

В России у абонентов всех операторов возможны проблемы с загрузкой и качеством роликов видеохостинга YouTube. Об этом предупреждает «Ростелеком».

Сложности связаны с техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google. Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache).

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — отмечается в сообщении.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter