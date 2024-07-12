Россиян предупреждают о возможных проблемах с загрузкой YouTube

В России у абонентов всех операторов возможны проблемы с загрузкой и качеством роликов видеохостинга YouTube. Об этом предупреждает «Ростелеком».

Сложности связаны с техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google. Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache).

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — отмечается в сообщении.