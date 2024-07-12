В Зеленоградске поставили ограничители на буны около пирса (фото)

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В Зеленоградске на берегоукрепительных сооружениях (бунах) в районе пирса установили специальные ограничители, которые должны ограничить возможность ходить по бунам. Как сообщили «Новому Калининграду» в администрации округа, в настоящий момент ограничители установлены в рамках эксперимента.

«У пирса оборудуется причальная стенка, где планируется подход прогулочных судов. Купание там запрещено, и в качестве эксперимента решили на бунах установить четырёхметровые ограждения и выкрасить их в красный цвет», — сообщили в администрации. 

По словам собеседника портала, идею установить ограждения предложили ранее представители общественности. Власти намерены посмотреть, помогут ли новые конструкции оградить волнорезы от отдыхающих. «Если опыт будет положительным, распространим его на другие участки», — рассказали в администрации.

В администрации также напомнили, что хождение по волнорезам в Зеленоградске опасно для жизни и запрещено, о чём сообщают соответствующие таблички.

Фото: администрация Зеленоградска

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