В Калининграде медики спасли мужчину с тяжёлым поражением лёгких

Медики Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Калининграда спасли 57-летнего мужчину, который более 70 дней находился на искусственной вентиляции легких. Как сообщает пресс-служба правительства, мужчина в итоге выписался из больницы и переведён на домашний режим.



Пациент поступил в больницу 26 марта в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней пневмонией и ярко выраженной дыхательной недостаточностью. Его госпитализировали в отделение реанимации с тотальным поражением легких, вызванным вирусом гриппа А, с последующим присоединением бактериальной флоры, полиорганной недостаточностью и развитием сепсиса. Риск летального исхода оценивался врачами как крайне высокий.

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации для взрослого населения ЦГКБ Марина Ткачева рассказала, что для спасения пациента была проделана огромная работа целой команды медицинских специалистов: анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов, реабилитологов. Непосредственно им занимались анестезиологи-реаниматологи Елена Анищук и Евгений Сокурец. Также большую работу провела заведующая отделением переливания крови Анастасия Дедовец.

После выписки из реанимации мужчина проходил реабилитацию в профильном отделении стационара. Заведующая отделением медицинской реабилитации ЦГКБ Наталья Богданова отметила, что за время течения заболевания человек утратил возможность передвигаться и самостоятельно принимать пищу. Для восстановления этих функций инструктор по лечебной физкультуре проводил с ним индивидуальные занятия на различных тренажерах, чтобы развивать утраченную физическую массу мышц конечностей и восстанавливать двигательные функции.

«Сегодня пациент выписывается на домашний режим, где также будет заниматься лечебной физкультурой, а через месяц мы его снова берем и проводим второй, усиленный, этап реабилитации, чтобы уже полностью восстановить утраченные функции», — отметила Наталья Богданова.