В среду, 17 июля, в Калининграде планируют временно приостановить телерадиовещание. Это связано с плановыми профилактическими работами на передающем оборудовании РТРС «Калининградский ОРТПЦ», сообщила пресс-служба регионального правительства.



«С 9 до 18 часов ожидаются перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФM», «Радио России», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Русское радио», «Новое радио», «Бизнес ФМ», «Комсомольская Правда», «ПИ ФМ», «D FM», — уточнили в пресс-службе.