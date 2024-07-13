Погода в Калининграде 13 июля

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Днём в субботу, 13 июля, в Калининградской области ожидается теплая и облачная погода с возможными осадками (вероятность дождя по данным Гидрометцентра России 61%). Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям уже упомянутого Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +24°C. Ветер — юго-западный, с порывами до трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 754 мм рт. ст.

В Балтийске, Пионерском, Светлогорске и Зеленоградске днём ожидается +25°C (ночью +20°C), а на востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) обещают до +29°C днём и около +16°C ночью.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в субботу будет пасмурно, вероятны осадки. Утром температура составит +20,3°C, днем повысится до +24,7°C, а вечером ожидается +20,5°C. Ветер — северо-восточный, 1 м/с, влажность 84%.

Как сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу «в ночные и утренние часы вероятны сильные грозы и ливни (возможны шквалы и выпадение большого количества осадков, подтопления). В дневные часы в Калининраде и области до +26...+29°С (в северной и восточной части региона возможно до +30...+32°С), на западе и побережье региона около +22...+25°С. Переменная облачность и в течение дня вероятны локальные ливни и грозы с потенциалом для опасных явлений (град, шквалы) преимущественно в центральной, северной и восточной части региона. В вечерние часы без существенных осадков. Ветер переменный с восточного и юго-восточного утром на западный и юго-западный к вечеру, 7-13 м/с, в порывах до 14-16 м/с (при грозах сильнее, информация будет в конвективных прогнозах)».

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