Путин подписал закон о согласовании заграничных поездок депутатов и сенаторов

Президент России Владимир Путин обязал депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды в заграничные государства с руководством палат парламента. Об этом в субботу, 13 июля, сообщил “Коммерсантъ”.

До этого в России работал уведомительный порядок выезда парламентариев за границу. Согласно подписанному закону, теперь депутаты и сенаторы будут согласовывать все поездки за пределы страны с руководителями Госдумы или Совфеда. Несогласованный выезд из страны грозит лишением мандата. Отмечается, что нововведение не коснётся служебных командировок. Изменения внесены в закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ».