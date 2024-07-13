Путин подписал закон о согласовании заграничных поездок депутатов и сенаторов

Путин подписал закон о согласовании заграничных поездок депутатов и сенаторов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Нововведения

Президент России Владимир Путин обязал депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды в заграничные государства с руководством палат парламента. Об этом в субботу, 13 июля, сообщил “Коммерсантъ”.

До этого в России работал уведомительный порядок выезда парламентариев за границу. Согласно подписанному закону, теперь депутаты и сенаторы будут согласовывать все поездки за пределы страны с руководителями Госдумы или Совфеда. Несогласованный выезд из страны грозит лишением мандата. Отмечается, что нововведение не коснётся служебных командировок. Изменения внесены в закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ».

Накануне Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ для высоких годовых доходов. Нововведение подразумевает четыре уровня прогрессивного налогообложения. Закон подразумевает также увеличение налога на прибыль организаций. НДС при этом остаётся на прежнем уровне.

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