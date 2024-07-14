Погода в Калининграде 14 июля

Днем в воскресенье, 14 июля, в Калининградской области ожидается теплая и облачная с прояснениями погода без осадков (вероятность дождя по данным Гидрометцентра России 0%). Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям уже упомянутого Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +25°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, практически не ощутимый. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.



На побережье днём будет чуть прохладнее, чем в центре и на востоке региона. К примеру, в Балтийске, Пионерском, Светлогорске и Зеленоградске ожидается +21°C (ночью +18°C), а на востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) обещают +26°C днём и около +13°C ночью.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в Калининграде в воскресенье будет малооблачно и без осадков. Утром температура составит +17,7°C, днем повысится до +24°C, а вечером ожидается +21,6°C. Ветер будет меняться с сго-западного на северо-восточный, влажность 97%.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», в дневные часы воскресенья в Калининграде и области ожидается +22...+25°С (на побережье +20...+23°С), переменная облачность и не исключены локальные кратковременные дожди с вероятностью гроз. Ветер в течение суток переменный (преимущественно с юго-западного на западный и северо-западный), 4-7 м/с.

«Следующая неделя, предварительно, вновь начнется с летнего тепла, переходящего в жару: над ЕТР и Прибалтикой модели ожидают очередное установление антициклона, в условиях чего температурный фон у нас окажется существеннее выше нормы и уже в понедельник-вторник воздух сможет прогреться до отметок около +26...+30°С по области, при этом во вторник уже „вырисовываются“ очередные грозы при прохождении фронтального раздела воздушных масс. В целом, по актуальным данным моделей вероятнее всего на протяжении следующей недели будет сохраняться меридиональная циркуляция с установлением антициклона к востоку, а значит можно ожидать преобладание теплой погоды со всплесками жары и периодическими грозами», — добавляют эксперты.