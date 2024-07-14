У крайсхауса в Железнодорожном начали красить фасад (фото)

У крайсхауса в Железнодорожном начали красить фасад (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Железнодорожном начали окраску фасада бывшего крайсхауса. Об этом 12 июля сообщил паблик «Башни Востока» «ВКонтакте».

«Часть фасада здания бывшего крайсхауса Гердауэна — будущего санатория-профилактория в Железнодорожном — уже окрашена, часть — подготовлена к окраске», — сообщил администратор паблика.

О процессе работ и состоянии готовности объекта «Новому Калининграду» сообщил гендиректор компании «Бартия» (она арендовала здание на 20 лет) Вячеслав Воронин.

«Мы сейчас сделали пробу выкраски, подбираем RAL, — пояснил Воронин. — Главный архитектор у нас Артур Сарниц. Он приезжал в Железнодорожный перед финишной окраской и попросил в качестве эксперимента нанести цвет, который он указал. На фото результат окраски, выбранный Сарницем цвет на фронтоне здания. В принципе, других вариантов цвета у меня и нет — все варианты у архитектора».

Сроки сдачи объекта, как уверяет Воронин, не менялись, так как они определены инвестпроектом.

Фото: группа Башни Востока

«Срок у нас — второй квартал 2025 года, — добавил Воронин. — Если успеем раньше, будем радоваться. Что касается малого здания, которое на улице Советской, то там уже заканчивают с коммуникациями и вот-вот внутренняя отделка пойдет. Газ подключили, к Новому году оно точно будет готово. Но дело в том, что инвестпроект не делится на большое и малое здание. Однако если мы там сами сможем жить, то пускать туда кого-то сможем только после того, как его комиссия примет. Акты ввода в эксплуатацию надо получить».

Согласно договору «вовлечения в хозяйственный оборот» (облвласти выдали на ревитализацию объекта 460 млн рублей, половину из которых — в кредит, а остальное — безвозмездно), крайсхаус должны привести в порядок и «запустить» в течение пяти лет. При выполнении этого условия инвесторы смогут приобрести здание по оценочной стоимости.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter