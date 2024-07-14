У крайсхауса в Железнодорожном начали красить фасад (фото)

В Железнодорожном начали окраску фасада бывшего крайсхауса. Об этом 12 июля сообщил паблик «Башни Востока» «ВКонтакте».



«Часть фасада здания бывшего крайсхауса Гердауэна — будущего санатория-профилактория в Железнодорожном — уже окрашена, часть — подготовлена к окраске», — сообщил администратор паблика.

О процессе работ и состоянии готовности объекта «Новому Калининграду» сообщил гендиректор компании «Бартия» (она арендовала здание на 20 лет) Вячеслав Воронин.

«Мы сейчас сделали пробу выкраски, подбираем RAL, — пояснил Воронин. — Главный архитектор у нас Артур Сарниц. Он приезжал в Железнодорожный перед финишной окраской и попросил в качестве эксперимента нанести цвет, который он указал. На фото результат окраски, выбранный Сарницем цвет на фронтоне здания. В принципе, других вариантов цвета у меня и нет — все варианты у архитектора».

Сроки сдачи объекта, как уверяет Воронин, не менялись, так как они определены инвестпроектом.

Фото: группа Башни Востока

«Срок у нас — второй квартал 2025 года, — добавил Воронин. — Если успеем раньше, будем радоваться. Что касается малого здания, которое на улице Советской, то там уже заканчивают с коммуникациями и вот-вот внутренняя отделка пойдет. Газ подключили, к Новому году оно точно будет готово. Но дело в том, что инвестпроект не делится на большое и малое здание. Однако если мы там сами сможем жить, то пускать туда кого-то сможем только после того, как его комиссия примет. Акты ввода в эксплуатацию надо получить».