Погода в Калининграде 15 июля

Днем в понедельник, 15 июля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +27°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +23°C, ночью +18°C. На востоке области +27°C днём, ночью +13°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник утром облачно, возможен дождь. Днём и вечером малооблачно без осадков. Температура утром +19°C. Днем +26,5°C. Вечером ожидается +24°C, ветер слабый. Влажность днём: 56%.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные гидрометеорологические и опасные метеорологические явления на территории области не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в понедельник ночью по области ожидается +14...+18°С. В ночные и ранние утренние часы местами не исключен приземный туман, в дневные часы в Калининграде и области до +25...+27°С, на побережье и западе региона +22...+25°С, переменная облачность, возможны локальные кратковременные дожди, вероятны слабые грозы. Ветер переменный с южного и юго-западного утром на северный/северо-западный/северо-восточный к вечеру, 2-4 м/с.