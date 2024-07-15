«Признаки рейдерского захвата»: в Гурьевске садоводы выступили против новых ПЗЗ

«Признаки рейдерского захвата»: в Гурьевске садоводы выступили против новых ПЗЗ
TCH «Мираж», фото предоставлено Игорем Давыдкиным
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Новые Правила землепользования и застройки Гурьевского округа предполагают изменение назначения земель, предназначенных под садоводство. В соответствии с новыми картами зонирования участки СХ-3 планируется перевести в зону СХ-5, которая предполагает ведение огородничества. Как рассказал «Новому Калининграду» действующий председатель товарищества собственников недвижимости «Мираж» (TCH «Мираж») Игорь Давыдкин, садоводы усматривают в этих действиях признаки рейдерского захвата.

Председатель ТСН сообщил, что общественные обсуждения новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) проводятся с 21 июня по 19 июля, однако руководителей садовых обществ о них отдельно не известили. Между тем изменение назначения земельных участков может коснуться 130 садоводческих товариществ округа. Вместо существующей зоны СХ-3 для садоводческих товариществ вне населенных пунктов хотят ввести новую зону СХ-5, в которой планируется ввести запрет на капитальное строительство. 

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Карта зонирования действующих Правил землепользования и застройки

«Условия для строительства жилых домов существуют в зоне СХ-3 с момента принятия закона „О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд“ и П33 2019 года Гурьевского округа (а также предыдущих редакций П33). Более того, строительство жилых домов и их регистрация их в Росреестре предусмотрены законом „О дачной амнистии“. Земельные участки на территории ТСН „Мираж“ предполагают возможность строительства жилых домов», — рассказал Игорь Давыдкин.

По его словам, садоводы из ТСН «Мираж» (оно находится в пос. Малое Лесное Гурьевского округа) своими силами добились электрификации участков, также построили значительную часть внутренних проездов, поскольку рассчитывали на перспективы строительства жилья. «Некоторые наши садоводы уже возвели и зарегистрировали законным образом жилые дома, другие получили ГПЗУ, согласовали строительство уведомлениями, заложили фундаменты, получили семейные ипотеки по капитальное строительство», — рассказал он.

Игорь Давыдкин написал обращение президенту, в правительство области и прочие органы власти с просьбой «провести расследование, на каком основании и по чьей инициативе правительство внезапно решило лишить всех садоводов зоны „ведения садоводства“ с возможностями капитального строительства». По его словам, в этих действиях усматриваются «признаки рейдерского захвата земель, нарушения прав граждан РФ на землю и строительство жилых домов».

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Проект зонирования в новых ПЗЗ

«Новый Калининград» направил соответствующие запросы на получение информации в правительство области и администрацию Гурьевского округа.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась в 2019 году в Зеленоградском округе, где при разработке ПЗЗ назначение земель под садоводство предполагалось поменять на «огородничество», чем вызвали протесты садоводов. Местные власти тогда приняли решение вернуть земельным участком прежнее назначение.

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