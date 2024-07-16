Власти Гурьевска не знают, почему земли садоводов решили перевести под огороды

Администрация Гурьевского округа не располагает информацией о том, почему в проекте Правил землепользования и застройки муниципалитета предназначенные под садоводство земли предлагается перевести под огородничество. Как отмечается в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда» за подписью заместителя главы администрации Александра Токаева, ПЗЗ разрабатывали в правительстве области.



В администрации Гурьевска напомнили, что в соответствии с областным законом с 1 января 2017 года разработкой и изменениями правил землепользования и застройки муниципалитетов занимается правительство Калининградской области. Министерство градостроительной политики области направило в адрес администрации проект ПЗЗ, чтобы местные власти провели общественные обсуждения.

«Администрацией вышеуказанные обсуждения проводятся в период с 21 июня по 19 июля. Считаем необходимым сообщить, что администрация не располагает сведениями о причинах, в соответствии с которыми планируется к установлению территориальная зона «Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ вне границ населенных пунктов индекс „Сх-5“ на территории Гурьевского муниципального округа», — отмечается в ответе на запрос.

«Новый Калининград» направил запрос в правительство области, однако пресс-служба правительства запросила отсрочку на предоставление информации по поводу проекта ПЗЗ Гурьевска до 26 июля.

Председатель товарищества собственников недвижимости «Мираж» (TCH «Мираж») Игорь Давыдкин ранее рассказал «Новому Калининграду», что новые Правила землепользования и застройки Гурьевского округа предполагают изменение назначения земель, предназначенных под садоводство. В соответствии с новыми картами зонирования участки СХ-3 планируется перевести в зону СХ-5, которая предполагает ведение огородничества и запрещает капитальное строительство. По его словам, изменение назначения земельных участков может коснуться 130 садоводческих товариществ округа.

По его словам, садоводы из ТСН «Мираж» (оно находится в пос. Малое Лесное Гурьевского округа) своими силами добились электрификации участков, также построили значительную часть внутренних проездов, поскольку рассчитывали на перспективы строительства жилья. «Некоторые наши садоводы уже возвели и зарегистрировали законным образом жилые дома, другие получили ГПЗУ, согласовали строительство уведомлениями, заложили фундаменты, получили семейные ипотеки по капитальное строительство», — рассказал он.

Игорь Давыдкин написал обращение президенту, в правительство области и прочие органы власти с просьбой «провести расследование, на каком основании и по чьей инициативе правительство внезапно решило лишить всех садоводов зоны „ведения садоводства“ с возможностями капитального строительства».