Рособрнадзор: для отмены ЕГЭ необходимо предусмотреть альтернативу

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Глава Рособрнадзора России Анзор Музаев рассказал в интервью «Интерфаксу», что для отмены ЕГЭ необходимо предусмотреть альтернативу. Так он ответил на вопрос об отмене ЕГЭ в контексте законопроекта о его замене на «государственные экзамены».

Музаев привел слова депутата Госдумы, назвавшего популизмом законопроект об отмене единого экзамена. «Что я еще могу по этому поводу сказать, если сами депутаты об этом так говорят», — сказал он.

По его мнению, в РФ каждый год будут возвращаться к теме ЕГЭ. Однако, отметил Музаев, «такие реформы вернут систему образования к тем проблемам, из-за которых был введен ЕГЭ: коррупция в школах и при приеме в вузы, оплата репетиторов, которые входят в приемные комиссии, невозможность подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений».



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