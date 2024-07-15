Рособрнадзор: для отмены ЕГЭ необходимо предусмотреть альтернативу

Глава Рособрнадзора России Анзор Музаев рассказал в интервью «Интерфаксу», что для отмены ЕГЭ необходимо предусмотреть альтернативу. Так он ответил на вопрос об отмене ЕГЭ в контексте законопроекта о его замене на «государственные экзамены».



Музаев привел слова депутата Госдумы, назвавшего популизмом законопроект об отмене единого экзамена. «Что я еще могу по этому поводу сказать, если сами депутаты об этом так говорят», — сказал он.

По его мнению, в РФ каждый год будут возвращаться к теме ЕГЭ. Однако, отметил Музаев, «такие реформы вернут систему образования к тем проблемам, из-за которых был введен ЕГЭ: коррупция в школах и при приеме в вузы, оплата репетиторов, которые входят в приемные комиссии, невозможность подготовиться к поступлению в несколько учебных заведений».