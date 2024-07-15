Эксперт: ситуация с дефицитом трудовых ресурсов продлится до конца 30-х годов

В Калининградской области, как и в целом по России, в настоящее время наблюдается дефицит трудовых ресурсов, связанный с демографией, СВО и новым подходом к самозанятости. Как рассказала в интервью «Новому Калининграду» доктор педагогических наук, замруководителя образовательно-научного кластера БФУ им. И. Канта «Институт управления и территориального развития» Варвара Алтунина, кадровый дефицит будет наблюдаться до конца 2030-х годов.



«Ни для кого не секрет, что сейчас у нас „рынок соискателя“, как это говорится среди рекрутеров и работодателей. Когда именно соискатель может выбирать работодателя», — рассказала она. В первую очередь эта ситуация касается среднего звена или об уровне исполнителей, рабочих и специалистов.

Одна из причин сложившейся ситуации, по словам эксперта, — демографическая. «О ней говорили еще несколько лет назад, и теперь мы наблюдаем результат. Это низкая рождаемость, особенно в 90-е годы, в конце 90-х годов, сейчас рождённые в те времена на рынок труда в основном и выходят, — отметила доктор наук. — Второй причиной, с моей точки зрения, является большое количество возможностей в сфере самозанятости, фриланса, поиска себя и работы в режиме портфельной занятости, когда работники выбирают короткие проектные заказы».

Ещё одна серьёзная причина — отток кадров в военно-промышленный комплекс в связи со специальной военной операцией. «Это не самая типичная ситуация для нашего региона, но для ряда других регионов России это конкретная история — идёт отток людей на предприятия ВПК, с повышением оплаты труда на этих предприятиях, что соответственно создает конкуренцию среди работодателей. Кроме того, был определённый отток кадров и в феврале, в сентябре 2022 года в связи с отъездом работников за рубеж», — отметила она.

При этом, по её словам, наиболее серьезной проблемой является дефицит кадров в достаточно длительной перспективе, связанный с демографией, который прогнозируют вплоть до 2036-го года.

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