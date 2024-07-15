В День ВМФ назначили дополнительные поезда из Калининграда до Балтийска

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В связи с празднованием Дня Военно-морского флота 28 июля 2024 года пригородные поезда сообщением Калининград — Балтийск будут курсировать по измененному расписанию. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«С Южного вокзала Калининграда поезда будут отправляться в 6:50, 7:55, 9:10, 9:44, 10:10 и 17:50; из Балтийска — в 14:00, 15:00, 16:30, 17:55 и 19:34. Рельсовые автобусы, отправляющиеся из Калининграда в 9:44 и 10:10, будут курсировать в 3-вагонном исполнении. Все остальные рейсы — в 6-вагонном», — говорится в сообщении.

В связи с изменением в расписании на Балтийском направлении 28 июля отменяются рельсовые автобусы, отправляющиеся с Южного вокзала в 8:10, 9:48, 11:30, 13:05, и со станции Балтийск — 9:51, 13:10, 14:30, 16:20, 19:10.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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