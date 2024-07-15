Доктор наук Варвара Алтунина: подростковый возраст сдвинулся до 26 лет

Период взросления и самостоятельности у нового поколения значительно отодвинут. Исследования показывают, что подростковый возраст сдвинулся до 26 лет, что связано с детоцентричностью в семьях. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказала доктор педагогических наук, замруководителя образовательно-научного кластера БФУ им. И. Канта «Институт управления и территориального развития» Варвара Алтунина.



«Много молодёжи сейчас интересуются гибким графиком и удалённой занятостью. Вплоть до того, что многие из них не готовы приходить на работу к девяти утра. Работодатель, конечно, зачастую удивляется, злится. Но вот такие они молодые. Сейчас же подростковый возраст по официальным данным сдвинулся с 11 до 26 лет. <...> Сейчас официально в мире в целом, не только в России, эта тенденция», — отметила эксперт.

По её словам, такая ситуация складывается из-за детоцентричности: «Мало детей в каждой семье. Если это семья большая, бабушки, дедушки, мама, папа, все живут вместе, ребенок для них — это особо ценный ресурс. Все в него стараются как можно больше вложить, как можно больше с ним возиться, развивать и так далее».

В итоге, по словам Варвары Алтуниной, период взрослости, самостоятельности у молодёжи очень значительно отодвинут: «Это не может не сказываться на их подходах к жизни, на их устремлениях, желании работать. Они так об этом и говорят: зачем я пойду работать на 30−40 тысяч, если мне мама с папой обеспечивают жизнь примерно такую же, и я ни за что не отвечаю».

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