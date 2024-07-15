Число кандидатов и докторов наук в России снижается

Согласно оценке исследователей, количество кандидатов наук среди профессорско-преподавательского состава (ППС) к 2035 году снизится до 42,6% (в 2023 году было 57,3%), а докторов — до 6,9% (в прошлом году — 14,7%). В стране будет не хватать 18200 кандидатов и 2500 докторов наук, сообщают «Ведомости».

Исследование и анализ проводил Центр экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Эксперты утверждают, что Россия уже отстаёт по количеству выпускников из аспирантуры от стран, лидирующих по глобальному инновационному индексу (глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня развития инноваций). «Количество выбывающих из состава преподавателей кандидатов наук превысило численность аспирантов, готовящихся к получению этого звания, и этот разрыв продолжает увеличиваться. С 2020 г. из ППС выбыл 74 271 кандидат наук, а выпускников аспирантуры, которые потенциально могут их заменить, всего 66 263», — сообщают «Ведомости».

Вице-президент РАН Степан Калмыков отметил, что системная проблема подготовки кадров высшей квалификации связана с низкими стипендиями аспирантов. Также он добавил, что около половины студентов уходят из аспирантуры, так как не могут совмещать научную деятельность и подработку.

По оценкам экспертов, уже сейчас сохраняется большая конкуренция между вузами за преподавательский состав. Они также отмечают, что доктора наук составляют четверть от преподавателей вуза.