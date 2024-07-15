В мэрии Калининграда не понимают, почему засыхают липы на Баранова (фото)

В Калининграде начали засыхать липы, высаженные во время реконструкции улицы Баранова. По словам очевидцев, на некоторых деревьях (особенно на отрезке от улицы Партизанской до Пролетарской) практически полностью отсутствуют листья. Ситуацию «Новому Калининграду» согласился прокомментировать начальник отдела озеленения мэрии города Дмитрий Петренко. По его словам, с липами, высаженными от Партизанской до Горького практически нет проблем, однако у многих деревьев на отрезке от Партизанской до Пролетарской листья действительно пожелтели и облетели.



— Это уже дополнительное озеленение, которое делалось вторым этапом, по аналогии. То есть там тот же сорт, но приобретенный в другом питомнике, — пояснил Петренко.

— Это не связано с тем, что «Службе заказчика» не удалось разыграть конкурс на полив деревьев?

— Нет, это не связано, — ответил Петренко. — Объясню почему. Да, на конкурс по поливу никто не вышел, но это касалось тех посадок, которые закреплены за «Службой заказчика». То есть когда у нас год с момента посадки проходит, и КСЗ, если все нормально, передает посадки «Чистоте», и дальше уже «Чистота» на основании муниципального задания ухаживает. Липы на Баранова — это зона ответственности МБУ «Чистота».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

— И там все было нормально с поливом? Начиная с мая месяца, они усиленно поливали не менее двух раз в неделю. Причем поливали по 50−60 литров под каждое дерево. Фотографии вы видели. Ну, а сейчас они дополнительно подкормили деревья, уже второй раз. Использовали классические «Буйские удобрения», «Азофоску», потому что на липах от Горького до Партизанской наблюдалось водянка, грибковое заболевание, которое практически не лечится, но его можно остановить. Ну и плюс мы поднимали решётки и рыхлили.

Несмотря на все меры деревья все равно засыхают. Петренко предполагает, что связано это может быть с механическими повреждениями стволов и с морозными ожогами, полученными в зимний период.

«Там много механических повреждений, — добавил Петренко. — Если пройтись, там живого места нет. Нужна классическая защита в виде станков. Правда, они изначально не были проектом предусмотрены».

Напомним, что улица Баранова открылась после реконструкции в ноябре 2018 года.

