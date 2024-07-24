«Народный фронт» насчитал на Баранова около двадцати засохших лип (видео)

В Калининграде на ул. Баранова на липовой аллее, посаженной в 2018 году к Чемпионату мира по футболу, засохло около двадцати деревьев. Об этом сообщает региональный «Народный фронт» в своем телеграмм-канале.

«Липовая аллея <…> умирает от недостатка влаги. Почти два десятка молодых деревьев в разгар лета стоят без листвы и явно не радуют глаз горожан и многочисленных туристов. <…> Сегодня одна такая липа в питомнике стоит около 30-35 тысяч рублей. Нетрудно посчитать, что отсутствие ухода и полива будет стоить налогоплательщикам больше полумиллиона», — отмечается в сообщении.

Представители общественного движения направили обращение в городскую администрацию с предложением «заменить деревья на здоровые и организовать систематический полив аллеи, чтобы избежать подобных неприятностей в будущем».

Напомним, ранее горвласти прокомментировали ситуацию с засыхающими липами. По словам начальника отдела озеленения мэрии города Дмитрия Петренко, за деревьями был обеспечен должный уход, их поливали и подкармливали. Несмотря на все меры, деревья все равно засыхают. Петренко предполагает, что связано это может быть с механическими повреждениями стволов и с морозными ожогами, полученными в зимний период.

Видео из телеграм-канала регионального «Народного фронта»