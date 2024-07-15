Власти Калининграда рассказали о планах по вырубке аварийных деревьев (фото)

Власти Калининграда рассказали о планах по вырубке аварийных деревьев (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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Бригада МБУ «Чистота» приступила к работам по сносу опасных аварийных деревьев в районе Летнего озера. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«Во избежание возможных вольных трактовок случайными прохожими увиденного считаем необходимым отдельно проинформировать калининградцев о том, что именно происходит в популярном месте отдыха горожан. Всю разрешительную документацию мы постоянно выкладываем в специальном разделе на нашем сайте», — говорится в сообщении.

«Также на этой неделе убирать аварийные деревья и вырезать сухие ветки будут на Энгельса и на Стрелковой. Планируется, что осенью произведут замещающие посадки на тех же местах», — добавили в администрации.

Там также напомнили о том, что заметив вырубку, любой человек может подойти к бригадиру и потребовать предъявить копию порубочного билета. Отказ — повод вызвать полицию.

Ранее горвласти объяснили, почему коммунальщики не могут оперативно спиливать засохшие деревья. Как рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» начальник отдела озеленения горадминистрации Дмитрий Петренко, долгое ожидание связано с длительной разработкой проектов компенсационного озеленения.

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