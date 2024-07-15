Власти Калининграда рассказали о планах по вырубке аварийных деревьев (фото)

Бригада МБУ «Чистота» приступила к работам по сносу опасных аварийных деревьев в районе Летнего озера. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.



«Во избежание возможных вольных трактовок случайными прохожими увиденного считаем необходимым отдельно проинформировать калининградцев о том, что именно происходит в популярном месте отдыха горожан. Всю разрешительную документацию мы постоянно выкладываем в специальном разделе на нашем сайте», — говорится в сообщении.

«Также на этой неделе убирать аварийные деревья и вырезать сухие ветки будут на Энгельса и на Стрелковой. Планируется, что осенью произведут замещающие посадки на тех же местах», — добавили в администрации.

Там также напомнили о том, что заметив вырубку, любой человек может подойти к бригадиру и потребовать предъявить копию порубочного билета. Отказ — повод вызвать полицию.