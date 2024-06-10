Власти Калининграда объяснили, почему нельзя оперативно спиливать сухие деревья (фото)

Власти Калининграда объяснили, почему нельзя оперативно спиливать сухие деревья (фото)
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
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В мэрии Калининграда объяснили, почему коммунальщики не могут оперативно спиливать засохшие деревья. Как рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» начальник отдела озеленения мэрии Калининграда Дмитрий Петренко, долгое ожидание связано с длительной разработкой проектов компенсационного озеленения.

«Наши специалисты выходят и обследуют зеленые насаждения, — объяснил Петренко, — В случае принятия решения об их вырубке (например, в целях санитарной вырубки) рекомендуется вырубить это дерево. Второй этап — согласно закону № 100 об охране зеленых насаждений для получения разрешительной документации на вырубку деревьев требуется разработка проекта компенсационного озеленения. Соответственно, следующим этапом после обследования и принятия решения о том, что дерево необходимо убрать, вступает в действие этап разработки проекта компенсационного озеленения, а он занимает некоторое (иногда достаточно длительное) время. Во-первых, нужно найти информацию о коммуникациях (понять, что под землей находится), чтобы не посадить саженец на какой-нибудь водовод или электрическую сеть, во-вторых, сам процесс разработки проекта достаточно длительный. После того, как проект разработан, мы его утверждаем и выдаем порубочный билет „Чистоте“, если это наша территория».

Фото предоставлено очевидцем

Временной промежуток между обследованием и выдачей разрешительной документации, по словам Петренко, занимает большую часть времени.

Отметим, что в середине февраля этого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова дала поручение сотрудникам МБУ «Чистота» убрать засохшее дерево рядом с домом № 81 на проспекте Мира. В начале июня это дерево упало на тротуар.

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