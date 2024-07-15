Опрос: треть россиян поддерживают запрет движения чайлдфри в стране

Согласно исследованию, каждый третий россиянин поддерживает запрет движения чайлдфри в России. Практически столько же человек высказались против, ещё треть опрошенных не определилась со своим мнением, сообщает «Коммерсант».

Опрос проводил сервис SuperJob. По их данным мужчины высказывались в пользу запрета чаще женщин (36% и 32% соответственно). Опрошенные с детьми также чаще выступали за запрет движения, чем бездетные (42% и 23%).

В 2022 году в Госдуме предложили запретить пропаганду идеологии чайлдфри среди детей. В этом же году в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий полный запрет на распространении информации, направленной на «отрицание семейных ценностей». По мнению авторов проекта, пропаганда движения чайлдфри имеют не меньшую степень опасности для российского общества, чем пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения.