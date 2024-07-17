Опрос: более трети калининградцев поддерживают запрет движения чайлдфри

Более трети калининградцев поддерживают запрет движения чайлдфри в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.
Согласно исследованию, мнение жителей Калининградской области по этому вопросу разделилось. За запрет движения чайлдфри высказались 34%, против инициативы выступили 32%. При этом, как утверждают аналитики, мужчины чаще женщин высказывались за запрет этого движения. Отмечается, что чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще одобряется ими чайлдфри. Выше всего уровень поддержки инициативы среди тех, кто имеет детей: 39% против 29%. Опрос проводился с 8 по 11 июля 2024 года.Федеральная динамика по этому вопросу схожа с калининградской. Накануне стало известно, что каждый третий россиянин поддерживает запрет движения чайлдфри в России. В 2022 году в Госдуме предложили запретить пропаганду идеологии чайлдфри среди детей. В этом же году в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий полный запрет на распространении информации, направленной на «отрицание семейных ценностей». По мнению авторов проекта, пропаганда движения чайлдфри имеют не меньшую степень опасности для российского общества, чем пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения.