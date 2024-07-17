Опрос: более трети калининградцев поддерживают запрет движения чайлдфри

Более трети калининградцев поддерживают запрет движения чайлдфри в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

Согласно исследованию, мнение жителей Калининградской области по этому вопросу разделилось. За запрет движения чайлдфри высказались 34%, против инициативы выступили 32%. При этом, как утверждают аналитики, мужчины чаще женщин высказывались за запрет этого движения. Отмечается, что чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще одобряется ими чайлдфри. Выше всего уровень поддержки инициативы среди тех, кто имеет детей: 39% против 29%. Опрос проводился с 8 по 11 июля 2024 года.