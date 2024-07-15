В Смоленске отказались признать памятником «враждебного» оленя из Роминтской пущи (фото)

В Смоленске отказались признать памятником «враждебного» оленя из Роминтской пущи (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Власти Смоленска отказались признавать объектом культурного наследия бронзовую скульптуру оленя из парка Блонье, вывезенную после Великой Отечественной войны из Роминтской пущи (сегодня часть Калининградской области).

Возглавляющий смоленский «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Виталий Казепин подтвердил «Новому Калининграду», что основанием для отказа признать скульптуру памятником стал тот факт, что она была «создана во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России». Ранее отрывок из письма Казепина, направленного начальнику Главного управления Смоленской области по культурному наследию Дмитрию Толмачеву, распространили местные СМИ.

«Такое мнение было высказано на экспертном совете не только мной, но и другими членами совета, — сообщил Казепин. — Но вы сами понимаете, в какое время мы живем. Мы разделяем мнение нашего общества».

Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Смоленска, скульптура немецкого анималиста Рихарда Фризе первоначально была установлена в Роминтской пуще Восточной Пруссии, рядом с часовней Хуберта в 1910 году.

«В 1944 году скульптура загадочным образом исчезла и через год была обнаружена красноармейцами на даче Геринга, — говорится в справке. — После войны оленя перевезли в Смоленск. Всеобщий любимец смолян неоднократно страдал от „чрезмерной любви“ граждан. За годы пребывания в парке Блонье скульптура реставрировалась трижды».

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