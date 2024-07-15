Калининградские власти: мы готовы вернуть смоленского оленя на родину (фото)

Власти Калининградской области готовы принять скульптуру оленя из смоленского парка Блонье, которую накануне отказались признавать объектом культурного наследия из-за ее «враждебного» происхождения. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель региональной Службы госохраны ОКН Евгений Маслов.



«Мы как раз разрабатываем варианты возвращения скульптуры на историческую родину, — заявил Маслов. — Пока не могу сказать, как это будет организовано, и не хотелось бы делить шкуру неубитого медведя. Могу только сказать спасибо смоленским коллегам. В случае, если бы объект был включен в реестр, вариантов возвращения скульптуры бы уже не было».

Маслов добавил, что в том случае, если скульптура вернется в Калининградскую область, по поводу выбора места ее размещения тут же возникнет конкуренция. В частности, скульптуру можно было бы поместить в Калининградском зоопарке.

По поводу возвращения скульптуры корреспондент «Нового Калининграда» переговорил и с руководителем смоленского «Центра по охране и использованию памятников истории и культуры» Виталием Казепиным, заявлявшего, что бронзовая скульптура была «создана во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России».

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

«Да, действительно, олень не признано объектом культурного наследия, но он уже является частью парка Блонье. Возвращение скульптуры — это полномочия руководства города, — заявил „Новому Калининграду“ Казепин. — Но все вопросы обсуждаются. Как говорит наш президент Владимир Путин, надо уметь договариваться».

Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Смоленска, скульптура немецкого анималиста Рихарда Фризе первоначально была установлена в Роминтской пуще Восточной Пруссии, рядом с часовней Хуберта в 1910 году.

«В 1944 году скульптура загадочным образом исчезла и через год была обнаружена красноармейцами на даче Геринга, — говорится в справке. — После войны оленя перевезли в Смоленск. Всеобщий любимец смолян неоднократно страдал от „чрезмерной любви“ граждан. За годы пребывания в парке Блонье скульптура реставрировалась трижды».