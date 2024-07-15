Калининградские власти: мы готовы вернуть смоленского оленя на родину (фото)

Власти Калининградской области готовы принять скульптуру оленя из смоленского парка Блонье, которую накануне отказались признавать объектом культурного наследия из-за ее «враждебного» происхождения. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель региональной Службы госохраны ОКН Евгений Маслов.
«Мы как раз разрабатываем варианты возвращения скульптуры на историческую родину, — заявил Маслов. — Пока не могу сказать, как это будет организовано, и не хотелось бы делить шкуру неубитого медведя. Могу только сказать спасибо смоленским коллегам. В случае, если бы объект был включен в реестр, вариантов возвращения скульптуры бы уже не было».
Маслов добавил, что в том случае, если скульптура вернется в Калининградскую область, по поводу выбора места ее размещения тут же возникнет конкуренция. В частности, скульптуру можно было бы поместить в Калининградском зоопарке.
По поводу возвращения скульптуры корреспондент «Нового Калининграда» переговорил и с руководителем смоленского «Центра по охране и использованию памятников истории и культуры» Виталием Казепиным, заявлявшего, что бронзовая скульптура была «создана во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России».
«Да, действительно, олень не признано объектом культурного наследия, но он уже является частью парка Блонье. Возвращение скульптуры — это полномочия руководства города, — заявил „Новому Калининграду“ Казепин. — Но все вопросы обсуждаются. Как говорит наш президент Владимир Путин, надо уметь договариваться».
Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Смоленска, скульптура немецкого анималиста Рихарда Фризе первоначально была установлена в Роминтской пуще Восточной Пруссии, рядом с часовней Хуберта в 1910 году.
«В 1944 году скульптура загадочным образом исчезла и через год была обнаружена красноармейцами на даче Геринга, — говорится в справке. — После войны оленя перевезли в Смоленск. Всеобщий любимец смолян неоднократно страдал от „чрезмерной любви“ граждан. За годы пребывания в парке Блонье скульптура реставрировалась трижды».