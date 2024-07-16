Погода в Калининграде 16 июля

Днём во вторник, 16 июля, в Калининградской области ожидается жаркая погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +32°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер ожидается юго-восточный, с порывами до трёх метров в секунду.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается до +30°C, ночью температура опустится до +19°C. При этом в приморских городах возможен дождь. На востоке области +32°C днём, ночью +16°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник будет малооблачно. Температура утром +23,6°C. Днем +31,6°C. Вечером ожидается +26,5°C. Влажность днём: 79%.