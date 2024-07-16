Погода в Калининграде 16 июля

Днём во вторник, 16 июля, в Калининградской области ожидается жаркая погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +32°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер ожидается юго-восточный, с порывами до трёх метров в секунду.
По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается до +30°C, ночью температура опустится до +19°C. При этом в приморских городах возможен дождь. На востоке области +32°C днём, ночью +16°C.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник будет малооблачно. Температура утром +23,6°C. Днем +31,6°C. Вечером ожидается +26,5°C. Влажность днём: 79%.Как сообщают эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник «ночью +15...+19°С. В ночные и ранние утренние часы по области возможен приземный туман, в дневные часы в Калининграде и области воздух прогреется до +29...+32°С (!), днем переменная облачность и без осадков, в вечерние часы вероятны локальные ливни и грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 4-9 м/с».