Власти решили отдать в аренду 27 гектаров побережья под Сокольниками

Власти решили отдать в аренду 27 гектаров побережья под Сокольниками
Фото: скриншот публичной кадастровой карты Калининградской области

Власти решили отдать в аренду 27 гектаров земли на побережье под Сокольниками. Аукцион размещён на портале ГИС «Торги».

Участок земли с кадастровым номером 39:05:010328:123 передают на 48 лет и 11 месяцев. Его общая площадь составляет 270 тыс. 095 кв. м. На нём разрешена рекреационная деятельность. Согласно информации в карточке, земля отнесена к Романовскому лесничеству.

Начальная цена лота начинается от 5,8 млн рублей, в 2025 году — 6,1 млн рублей. В 2026 году минимальная арендная плата составит 6,3 млн рублей. Победителя аукциона определят 22 августа.


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